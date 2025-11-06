La concertada catalana xifra en 216 milions el "dèficit" per escolaritzar alumnes vulnerables

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Representants de l'escola d'iniciativa social catalana han alertat d'un "dèficit" acumulat de 216 milions d'euros des del 2018 en les subvencions de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat per escolaritzar alumnes NESE B, que són vulnerables.
En un comunicat d'aquest dijous, L'Escola de la Gent, en representació de totes les patronals de la concertada, afirma que "tampoc no han rebut encara tots els ajuts del curs passat" per a l'escolarització d'aquest alumnat.
Critiquen que aquesta situació s'afegeixi a l'"infrafinançament crònic que està ofegant les escoles concertades i que amenaça la continuïtat del Servei d'Educació de Catalunya", format pel sector públic i el concertat.
Asseguren que en 7 anys, el nombre d'alumnes amb necessitats educatives socioeconòmiques escolaritzats en centres concertats s'ha "quintuplicat", després de passar de 10.873 en el curs 2017-2018 a més de 57.000 en el 2024-2025.
A més, assenyalen que encara no s'ha publicat la segona resolució de la subvenció d'Igualtat d'oportunitats, per als alumnes incorporats durant el curs 2024-2025, i que l'any passat es va publicar el 2 d'agost amb un import de 17,6 milions "però aquest any encara no s'ha resolt".
Els representants de les diferents patronals han explicat que aposten per una escola inclusiva i per la lluita contra la segregació però adverteixen: "Sense recursos, és inviable. No podem continuar sostenint aquesta càrrega en solitari".