El concert de Sant Esteve del Palau de la Música reivindicarà la tradició de les nadales

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, que enguany fa 110 anys, reivindicarà en aquesta edició la importància de la tradició de les nadales en la cultura catalana.

El concert, que es retransmetrà en directe el 26 de desembre per TV3, estarà dividit en tres blocs: el primer dedicat a les nadales, el segon a les efemèrides i el tercer al solstici d'hivern, ha informat aquest dimarts el Palau de la Música en un comunicat.

En la programació, entre d'altres, hi ha arranjaments de nadales de compositors com Salvador Mas, Baltasar Bibiloni o Albert Guinovart; el poema musicat 'Oh Jesús de ma infantesa' de Joan Maragall amb música de Josep Ollé; fragments dels oratoris 'El Messies' de Friedrich Händel i 'Elies' de Felix Mendelssohn, i tres fragments de l'oratori 'El Pessebre' de Pau Casals, en el 50è aniversari de la mort del músic català.