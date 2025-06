El Concert per la Pau 2025 recapta més de 60.000 euros al Liceu per a causes de la Creu Roja

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

El Concert per la Pau 2025, que s'ha celebrat aquest dilluns i ha estat organitzat per la Fundació Victoria de los Ángeles juntament amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ha recaptat més de 60.000 euros que aniran destinats "íntegrament" a les causes humanitàries de la Creu Roja a Catalunya.

Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022 davant l'augment del conflicte armat a Ucraïna, tindrà lloc a partir d'ara anualment a Barcelona "com un acte de solidaritat i resistència pacífica davant l'augment de conflictes a tot el món", informa Creu Roja en un comunicat aquest dimarts.

El director artístic de la fundació, Marc Busquets, ha assegurat que la cita permet reflexionar sobre el moment actual i la pau, i el president de la Creu Roja, Josep Quitet, ha remarcat que "aquest gran èxit musical i solidari no hauria estat possible sense" els agents implicats i els 350 músics que han col·laborat de manera solidària.