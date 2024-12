El concert 'Christmas for a New Life' a Barcelona recapta 80.000 euros per a l'Alzheimer

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquimia han celebrat aquest dijous a Barcelona el concert 'Christmas for a New Life. Obrim un nou horitzó per a l'Alzheimer i l'envelliment', que ha recaptat 80.000 euros per a la recerca sobre aquesta malaltia i l'envelliment saludable.

La recaptació del concert solidari es destinarà "íntegrament a la recerca científica per abordar un tractament revolucionari que faci front a l'Alzheimer i l'envelliment, informa la Fundació Lluita contra les Infeccions aquest divendres en un comunicat.

L'Auditori de Barcelona ha acollit el concert de melodies nadalenques, interpretades per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb la col·laboració de la Coral Polifònica de Puig-reig i dels solistes Elena Gadel, Miki Núñez, Beth, Mariona Escoda, La Pau i Joan Garrido.