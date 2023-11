Concentrats a Barcelona cremen fotos de Sánchez i 'estelades' durant la protesta contra l'amnistia

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Alguns dels concentrats aquest divendres a la nit contra l'amnistia davant la Delegació del Govern a Catalunya han cremat fotos de banderes indepedentistas i del president, Pedro Sánchez, amb el lema 'Traïdor' al costat de la seva imatge.

La concentració, organitzada pel col·lectiu Revuelta sota el lema 'Parem la traïció de l'amnistia!', ha començat sobre les 20 hores i a les 20.45 continuava.

S'han concentrat a les portes de la Delegació per segon dia consecutiu, cridant 'Puigdemont a presó' i proclames contra els Mossos d'Esquadra que custodien l'edifici.

Entre els assistents estaven el regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona Gonzalo de Oro i el portaveu del partit en el Parlament, Joan Garriga.

Revuelta ja va organitzar una concentració el dijous, on els assistents van protestar davant la Delegació (protegida per un cordó policial dels Mossos), on també van encendre bengales i van cridar 'Puigdemont a presó' i 'Visca Espanya', entre altres lemes.