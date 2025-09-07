Una concentració a Madrid denuncia la "massacre" de més de 18.500 menors a Gaza

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El col·lectiu 'Marea Palestina: l'educació contra el genocidi' ha impulsat una concentració aquest diumenge a la plaça de Callao de Madrid amb la finalitat de denunciar la "massacre" de més de 18.500 menors a Gaza per part de l'exèrcit israelià en els dos últims anys.
En la concentració, els participants llegiran durant tot el dia els noms de tots els menors morts a Gaza. "Amb aquest acte intentem sensibilitzar la ciutadania que ens trobem davant d'un autèntic genocidi i és el moment d'actuar", ha assenyalat Jesús Bartolomé, membre de l'organització.
"Necessitem una actuació urgent per part del govern. Reclamem que el pròxim Consell de Ministres, el 9 de setembre, s'aprovi el decret llei d'embargament d'armes que hauria de ser aprovat per tots els ministres de manera immediata perquè s'apliqui en la màxima brevetat possible", ha manifestat el Bartolomé, reclamant també "la ruptura de relacions diplomàtiques i comercials amb l'Estat d'Israel".
A la concentració ha assistit el portaveu al Congrés d'Esquerra Unida (IU), Enrique Santiago, que ha declarat que Israel està "fent una immensa operació de neteja ètnica amb la permissivitat de la comunitat internacional, amb la permissivitat de la Unió Europea, que ja s'han convertit en còmplices".
Així mateix, ha assegurat que el seu partit és "contundent" i que s'està treballant perquè les reivindicacions dels manifestants "arribin aquest dimarts al Consell de Ministres" juntament amb "una norma urgent perquè se suspengui qualsevol mena de compra i venda d'armes" a Israel.
"No ens val ja la retirada d'uns ambaixadors, ruptura absoluta de relacions diplomàtiques, ruptura de relacions comercials, econòmiques, científiques, de qualsevol tipus de cooperació amb l'estat genocida", ha manifestat.
El portaveu d'IU també ha enviat el seu suport a la Global Sumud Flotilla que es dirigeix a Gaza amb ajuda humanitària i als professionals de l'ensenyament que fan un tancament al Cercle de Belles Arts a Madrid des del dimarts passat.