Una concentració d'entitats jueves a Barcelona reuneix més de 500 persones segons la Urbana

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

Més de 500 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han concentrat aquest diumenge a la tarda en els cèntrics Jardinets de Gràcia per demanar l'alliberament dels ostatges de Hamàs, sota el lema 'Acte per la vida'.

Durant l'acció organitzada per entitats jueves i encapçalada per la Comunitat Jueva de Barcelona s'han llegit els noms dels ostatges i s'han col·locat sabates lligades a globus amb cartells d'alguns segrestats.

Entre els assistents han estat la portaveu de Cs en el Parlament, Anna Grau, i el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, el qual ha dit via 'X' que "no hi haurà pau mentre Hamàs tingui el poder. Poder per massacrar jueus, dones, gais, lesbianes, agnòstics, palestins, occidentals... a tots els que no pensen com ells".