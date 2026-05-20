El CoNCA analitza l'educació artística superior i incideix en les dificultats d'inserció

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha organitzat aquest dimecres la jornada 'Perspectives de l'Educació Superior Artística a Catalunya' en què ha analitzat 4 informes centrats en la formació artística superior i ha incidit en les dificultats d'inserció laboral dels titulats.
La jornada ha aplegat més d'un centenar de professionals, acadèmics i responsables institucionals i també ha comptat amb la directora general de Formació al llarg de la Vida de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, Gemma Verdés, informa el CoNCA en un comunicat.
La presidenta del CoNCA, Margarida Troguet, ha inaugurat la sessió valorant la importància de generar coneixement i espais de reflexió per avançar en la millora del sistema i ha defensat que "invertir en educació artística és apostar per una societat més creativa, crítica i humana".
S'ha presentat l'informe 'L'educació superior artística a Catalunya. Anàlisi, diagnosi i propostes', que aporta una visió global del sistema i planteja "un full de ruta de futur"; i també s'ha donat a conèixer tres informes d'aproximació a la professionalització de l'alumnat en els àmbits de la música, les arts escèniques, l'art dramàtic i la dansa i les arts del circ.
Aquests informes posen el focus en la "necessitat de reforçar les competències pràctiques i transversals" --com la gestió de la carrera, els drets laborals o la promoció artística-- i intensificar la connexió entre els centres formatius, el sector professional i les administracions.