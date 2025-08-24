La comunitat ucraïnesa a Barcelona commemora el 34 aniversari de la Independència d'Ucraïna

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La comunitat ucraïnesa de Barcelona commemora aquest diumenge a la tarda a la plaça de Josep Puig i Cadafalch de Barcelona el 34 aniversari de la Independència d'Ucraïna amb diverses activitats culturals.
L'esdeveniment ha acollit actuacions musicals d'artistes i agrupacions ucraïneses residents a Catalunya, una mostra d'artesania, gastronomia tradicional amb tastos i tallers per a nens, com ja va informar l'organització en un comunicat.
A més, està previst que les fonts de Montjuïc s'il·luminin amb els colors blau i groc de la bandera.
Aquests actes busquen donar visibilitat a la comunitat ucraïnesa, reforçar els llaços de cohesió social i retre homenatge als símbols nacionals "en un moment històric marcat per la lluita per la llibertat i la integritat territorial".
"En el context actual de guerra que segueix assolant el país, aquests actes representen molt més que commemoracions: són una expressió d'unitat, memòria col·lectiva i compromís amb els valors de llibertat i sobirania", afegeix l'organització.