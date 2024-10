La comunitat jueva de Barcelona commemora el primer any de l'atac de Hamás a Israel

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

La comunitat jueva de Jabad Lubavitch Barcelona ha commemorat aquest diumenge el primer any de l'atac d'Hamás a Israel, durant l'acte 'La lletra i l'esperit ens uneixen' a la sinagoga del carrer Montnegre.

L'acte ha inclòs un discurs del rabí David Libersohn en què ha destacat la força espiritual de la comunitat i la necessitat d'unió, informa Jabad Lubavitch en un comunicat.

S'ha recitat el 'Kadish' col·lectiu, s'ha resat el 'Kel male rajamim', hi ha hagut un salm col·lectiu, s'han encès espelmes en memòria dels segrestats i els morts, s'ha aixecat la Torà per recordar els ostatges i s'ha entonat la 'Ata Oreta' (càntic per a l'ensenyança).