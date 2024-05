El comprador anònim de l''Ecce Homo' de Caravaggio prioritzarà exposar-lo al públic

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

La galeria Colnaghi ha confirmat que el nou propietari de l''Ecce Homo' del pintor italià Caravaggio té com a prioritat que el quadre s'exposi en "col·leccions obertes al públic" després de l'acord de préstec amb el Museu del Prado per nou mesos.

Així ho ha explicat aquest dimarts 7 de maig el CEO de Colnaghi, Jordi Coll, i malgrat que no ha desvelat el preu de venda ni la identitat del comprador sí que ha assegurat que si no hagués estat declarat bé d'interès cultural per la Comunitat de Madrid i inexportable, la xifra podria haver estat "força per sobre" dels 100 milions d'euros.

En aquest sentit, Coll ha reiterat que el desig dels anteriors propietaris, els germans Pérez de Castro, era que estigués obert al públic, la qual cosa ha fet que alguns interessats en la compra, que es va tancar el 2023, no fossin "tan adequats com d'altres" i ha celebrat que aquest préstec amb el Prado fins a l'octubre és una solució que satisfà "totes les parts implicades".

"Ara podrà estar nou mesos al Prado, però la idea és que continuï exposat al públic i hi haurà més notícies més endavant", ha afegit Coll. També ha recordat que l''Ecce Homo' està protegit i no es pot treure d'Espanya, i que cada vegada que "canviï de mans" el Govern d'Espanya té dret de "tempteig" i de "retracte" sobre l'obra.

Segons ha confirmat Coll, el comprador és "un filantrop" resident a Espanya que ha demanat mantenir l'anonimat perquè el "protagonisme" el rebi l'obra, la qual, assegura, ha rebut "molt interès", tot i que no s'ha negociat amb cap altre possible comprador.