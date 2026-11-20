BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els equips de conservadors-restauradors del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han enllestit els treballs de revisió de l'estat de conservació dels plafons de les pintures profanes del monestir de Sixena (Osca) abans de l'embalatge i el trasllat, informen aquest divendres fonts del museu.
Els treballs, que s'han acabat per aquesta setmana, es reprendran l'entrant amb la realització del "reportatge exhaustiu en alta resolució", que s'incorporarà als informes de conservació, i es durà a terme la consolidació de les zones amb microaixecaments de la capa pictòrica mitjançant mètodes i productes de conservació acordats amb els tècnics d'Aragó.
En paral·lel, l'empresa de transports està fabricant les caixes a mida per a cadascun dels 8 plafons que formen part de les pintures profanes, un conjunt que data al voltant del 1200.
Els equips de conservació-restauració, registre d'obres d'art, museografia, infraestructures i seguretat del MNAC han treballat aquests dies per preparar les obres abans de l'embalatge i el trasllat, garantint que l'impacte d'aquestes tasques sigui mínima per al públic visitant.
Els treballs per al desmuntatge, embalatge i trasllat de les pintures profanes de Sixena van començar dimarts i continuaran a partir de dilluns.