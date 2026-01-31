Es compleixen 20 anys de l'arribada dels primers 'papers de Salamanca' a Catalunya

JORDI PLAY/GENCAT - Arxiu
L'Arxiu Nacional i la Comissió de la Dignitat diuen que falta "un 5%" per completar el procés
BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
L'arribada dels primers 'papers de Salamanca' a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), situat a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), compleix aquest dissabte 20 anys, quan el 31 de gener de 2006 ho van fer documents que pertanyien a la Generalitat republicana.
Aquest dia van arribar procedents de l'Arxiu General de la Guerra Civil --ara Centro Documental de la Memòria-- unes 500 caixes de documents, donant compliment a la Llei de Restitució a la Generalitat dels documents confiscats per la Delegació de l'Estat per a la Recuperació de Documents (DERD) franquista en la Guerra Civil, que s'havia aprovat el novembre anterior.
Els documents van sortir de Salamanca el 19 de gener de 2006 de matinada amb direcció a Madrid, on van quedar custodiats en la càmera cuirassada del Ministeri de Cultura, però l'endemà l'Audiència Nacional va paralitzar el trasllat, per un recurs interposat per l'Ajuntament de Salamanca.
Sis dies després, el 26 de gener, després de diversos dies de deliberacions i d'escoltar a les parts, els magistrats de l'Audiència Nacional van autoritzar per unanimitat el trasllat dels documents a Catalunya.
34.000 DOCUMENTS PENDENTS
La directora de l'ANC, Pilar Cuerva, ha recordat a Europa Press l'esforç tècnic iniciat en la dècada dels anys 80 per identificar, inventariar i tractar arxivísticament els documents confiscats i portats a Salamanca en 1939, dels quals "encara queda pendent prop d'un 5% del total" per completar el trasllat.
Ha dit que es tracta d'uns 34.000 documents relacionats amb Ordre públic generats per la Generalitat a partir de maig de 1937, lògies masòniques, documentació municipal i documents de la Causa General.
"La quantitat, no per petita deixar de ser significativa i rellevant per poder tancar un dels processos més importants de reparació i de restitució de documents realitzada a titulars i hereus de famílies, institucions i entitats reprimides per l'Estat franquista", ha dit.
ALTRES TRASLLATS
Després d'aquest trasllat dels primers 'papers de Salamanca', es van produir uns altres de documentació de la Generalitat i d'entitats i persones privades en 2008, en 2010, 2011, 2014 i l'últim en 2021, segons ha explicat a Europa Press el portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes.
En total, s'han traslladat a Catalunya 1.703 caixes de documents, 1.083 llibres, 15 cartells, 10 mapes i plànols, 258 fotografies, 10 segells postals i 10 banderes, i Cruanyes ha dit que el procés "no està acabat, falten serrells".
Cruanyes ha estimat que queda per restituir-se un 5% de la documentació, i ha dit no entendre que amb la llei de 2005 sumada a la llei de memòria democràtica de 2022 que reconeix als governs i corporacions com a víctimes de la repressió franquista no es conclogui el procés: "20 anys són massa", ha dit.
Ha demanat que es torni a reunir la comissió mixta, que segons ell no ho fa des de 2021, i ha reclamat al Ministeri de Cultura que mostri "sensibilitat amb la memòria històrica amb fets".
Ha aplaudit, no obstant això, el "treball immens" des de l'ANC en la digitalització del fons i permetre el seu accés a través de la xarxa, i a facilitar que els hereus poguessin recuperar documentació de privats.