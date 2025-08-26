Companys de professió, amics i admiradors acomiaden a Manuel de la Calva: "El teu llegat és etern"

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Amics, familiars, companys de professió i personalitats del món de la política han lamentat la defunció aquest dimarts a Madrid de la meitat del Dúo Dinámico, el cantant Manuel de la Calva, als 88 anys. Després de conèixer aquesta notícia, han coincidit a assenyalar que "el seu llegat és etern".
"Tinc la sort de dir que vaig cantar amb el Dúo Dinámico, Manolo i Ramón van ser sempre uns professionals i, sobretot, unes persones encantadores. Em quedo amb el record d'aquells moments. La teva música i el teu esperit viuran per sempre, el teu llegat és etern. Manolo. Descansa en pau", ha afirmat a 'X' el cantant Carlos Baute.
Per la seva banda, el grup Amaral ha rememorat en aquesta xarxa social la trobada que van tenir amb el Dúo Dinámico en un post acompanyat d'una foto de la vocalista, Eva Amaral, amb tots dos intèrprets: "Aquell dia vam parlar de música, de Jimmy Page i de mil històries meravelloses després de tota una vida als escenaris. Amb aquesta foto junt amb el Dúo Dinámico al festival Sonorama volem recordar a Manuel de la Calva i enviar una gran abraçada als seus familiars i amics".
L'Acadèmia de Cinema també ha tingut paraules de record per al cantant, relatant la seva trajectòria cinematogràfica: "Mor Manuel de la Calva, meitat del Dúo Dinámico i actor en les pel·lícules 'Búsqueme a esa chica', 'Una chica para dos', 'Botón de ancla' y 'País S.A.'".
Des de l'SGAE, el president de la institució, Antonio Onetti, ha assenyalat en aquesta xarxa que les cançons de Manuel de la Calva "han acompanyat els canvis que s'han viscut a Espanya i evidencien la transcendència que té el creador per a una societat".
"Volem enviar el nostre afecte a la família i les persones estimades de Manuel de la Calva i una abraçada forta al nostre soci Ramón Arcusa, el seu company i germà", ha afirmat Onetti. El cantant va ser membre de la Junta Directiva d'aquesta entitat i el 2024, juntament amb Arcusa, va rebre la Medalla d'Honor de l'SGAE.
També el món de la política ha tingut paraules de record per al cantant, la capella ardent del qual s'instal·larà aquest dimecres a la seu de l'SGAE a Madrid, a partir de les 11 hores.
"El meu condol als familiars i amics del músic barceloní Manuel de la Calva, ànima del Dúo Dinámico. La memòria vital de moltes generacions és inseparable de les cançons del Dúo Dinámico, pioners de la música pop al nostre país i amb una amplísima trajectòria professional reconeguda a tot arreu. Descansi en pau", ha indicat a 'X' el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha sumat a les condolences per la defunció de Manuel de la Calva: "El nostre més sentit condol a Ramón Arcusa, a la seva família i amics. Descansi en pau. Gràcies per tant", mentre que el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha reivindicat la "carrera gloriosa" del Dúo Dinámico.