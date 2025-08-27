Companys i admiradors donen l'últim adéu a Manuel de la Calva: "Ha posat la banda sonora a les nostres vides"

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el descriu com a "exemple de vida, de passió i de música"
Seguidors, cantants com Massiel o el compositor Carlos Toro, i representants polítics com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, han donat l'últim adéu a la meitat del Dúo Dinámico, el cantant barceloní Manuel de la Calva, que ha mort aquest dimarts als 88 anys. "Ha posat la banda sonora a les nostres vides", han comentat alguns dels seus admiradors a les portes de la seu de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) a Madrid, on s'ha instal·lat la seva capella ardent.
Encara quedaven diversos minuts per les 11.00 hores, quan s'obrien les portes de la capella --que tancarà al voltant de les 20.00 hores--, i ja esperaven a l'entrada una mica més de 50 persones per acomiadar a l'artista.
"Ja que hem anat a tots els concerts, què menys que venir a acomiadar-li", ha assegurat un dels seus seguidors en declaracions a Europa Press. Alguns d'ells han acudit amb samarretes del Dúo Dinámico, així com bosses o gorres amb el logo del grup.
La capella s'ha instal·lat a la primera planta de la SGAE i junt amb el fèretre s'han col·locat algunes corones de flors de la seva esposa i fills, de la Fundació SGAE i la seva junta directiva, de la Societat d'Artistes Intèrprets o Executants d'Espanya (AIE), de l'Acadèmia de la Música, de la presidenta de Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o de la discogràfica Peermusic Espanya.
Junt amb el fèretre, dues fotos de l'artista omplien la sala plena de flors: una instantània recent amb una imatge somrient i una altra quan era més jove, en blanc i negre, amb rostre seriós.
El seu company del grup, Ramón Arcusa, es trobava en la capella ardent una hora abans de l'obertura i s'ha dirigit als mitjans de comunicació presents per lamentar el "cop dur". "Ens queda el record i les cançons", ha resolt visiblement emocionat.
"EL GRUP POP MÉS GRAN QUE HA TINGUT ESPANYA"
Entre els rostres coneguts que han acudit a la capella estaven la cantant Massiel, l'artista Soledad Giménez, el compositor Carlos Toro, la cantant brasilera Regina Do Santos o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Precisament, Urtasun ha afirmat que acudia a "homenatjar" a De la Calva en nom del Govern espanyol, segons ha precisat, i ha recordat a l'artista i al Dúo Dinámico com a "part de la vida dels espanyols", explicant que a la seva casa l'escoltava des de nen perquè a la seva mare li agradava.
"Un dels grans artistes del país. Ha estat un honor poder venir a donar-li el condol a les seves filles i a la seva dona", ha assegurat el ministre en declaracions als mitjans per després destacar 'Resistiré', que es va tornar a popularitzar durant la pandèmia de la Covid-19 com un "himne de resistència" que va tornar a "unir" la societat.
Precisament, Massiel ha volgut recordar l'artista per 'Resistiré' i ha asseverat que, en l'actualitat, hauria de ser una cançó que tornés a sonar. "Amb 'Resistiré' van marcar una època, però en aquesta època, amb tot el que estem passant, amb tot el mal Govern que hi ha, amb els incendis, amb els amics que marxen, la cançó hauria de ser 'Resistiré'", ha comentat emocionada a l'entrada.
"GEGANT MULTIGENERACIONAL"
Per la seva banda, Toro, el compositor de la lletra de la mítica 'Resistiré', ha acompanyat la família i ha recordat l'artista assegurant que "s'ha perdut un gegant multigeneracional" perquè àvies, fills i nets coneixen les seves cançons. "No mor del tot, cap persona gran mor del tot", ha afegit, per després explicar que la cançó és "un himne" i que ha estat un "orgull immens" haver treballat amb ell.
"Ha estat el meu amic, el meu company. Hem treballat junts, hem fet moltes gires d'estiu i estimo a la seva esposa i l'estimava a ell. Tenia un llaç amb ell perquè era alegre, li agradava fer bromes. Era molt alegre per això teníem bon contacte perquè soc d'una terra de molta alegria. Vull que la família tingui molta força i que sàpiga que estem aquí", ha comentat Do Santos a l'entrada a la capella, per després assegurar que el Dúo Dinámico ha estat "el grup pop més gran que ha tingut Espanya".
També, l'artista Paco Clavel ha recordat l'obra de De la Calva, amb qui comparteix cançó favorita, 'Perdóname'. "Un dels millors grups i millors compositors del pop. Encara que soni a tòpic, era molt bona persona", ha apuntat. També en aquests termes s'ha expressat la presentadora de televisió Loreto Valverde, que l'ha descrit com a "humil", "història de la música d'Espanya" i "un ésser de llum".
Mentre, a través de les xarxes socials, el cantant Julio Iglesias també s'ha acomiadat de Manolo de la Calva i ha lamentat que la música espanyola "perd a un dels seus més grans artistes". "Estimat Manolo, amb tu i amb Ramón, neix el pop a Espanya, les vostres lliçons van canviar la meva carrera per sempre. Descansa en pau, amic. La teva música quedarà eternament en les nostres vides", ha assenyalat Iglesias en el seu perfil d'Instagram, on ha acompanyat el text d'una imatge en la que apareix amb els dos integrants del Dúo Dinámico.