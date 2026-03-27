La Companyia Elèctrica Dharma homenatja Josep Fortuny amb un llibre i un doble disc

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
La Companyia Elèctrica Dharma ha publicat un llibre i un doble disc que homenatja Josep Fortuny, membre fundador, lletrista i bateria del grup, donant "nova vida al seu univers creatiu", informa en un comunicat d'aquest divendres.
El projecte compta amb la participació de Sílvia Bel, Lluís Soler, Jaume Fortuny i Lluís Muntada, que donen veu a una selecció de textos i poemes, a més de Gemma Humet, que interpreta diverses cançons amb la mateixa Elèctrica Dharma.
Els textos inclosos en el projecte provenen del llibre 'El soroll després de Kerouac', que "reflecteix l'imaginari literari i vital de Fortuny".