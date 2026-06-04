La companyia belga Peeping Tom torna al TNC amb 'Chroniques'

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) amb l'espectacle 'Chroniques', dirigit per Gabriela Carrizo i interpretat per Simon Bus, Seungwoo Park, Charlie Skuy, Boston Gallacher i Balder Hansen.
La peça, que es podrà veure des d'aquest dijous fins al 14 de juny, és un viatge en el temps que es desenvolupa en una sèrie de cròniques o capítols curts que parlen d'inicis i de finals, de llocs llunyans, de l'absència de límits i del que és desconegut, informa el teatre en un comunicat.
Les peces de Peeping Tom, fundada per Gabriela Carrizo i Franck Chartier, es caracteritzen per una estètica hiperrealista, ambientades en imaginaris fantàstics en què el seu llenguatge coreogràfic es barreja amb una tècnica virtuosa i una interpretació dramàtica.