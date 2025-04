Commemoren l'estada de Lorca a l'hotel Majestic de Barcelona en un acte amb Poveda i Serrat

Poveda impulsa una iniciativa de senyalitzar llocs 'lorquians'

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El cantant de flamenc català Miguel Poveda ha impulsat una placa commemorativa descoberta aquest dijous a l'hotel Majestic de Barcelona que recorda l'estada del poeta Federico García Lorca a la tardor de 1935, en un acte que ha comptat també amb el cantautor Joan Manuel Serrat, el poeta i dramaturg Alberto Conejero i el periodista Víctor Fernández.

La placa, que s'ha instal·lat la tarda d'aquest dijous en el vestíbul de l'hotel després d'acabar l'acte, vol donar testimonio que Lorca va viure a l'hotel un "moment important" i sempre s'havia preguntat per què no hi havia una placa que ho testifiqués, ha dit Poveda, que ha recordat que aquest 2025 també es compleix el centenari de la primera visita de Lorca a Catalunya convidat per Salvador Dalí.

Miguel Poveda ha explicat que aquesta iniciativa en el Majestic sorgeix de la seva voluntat d'instal·lar plaques en llocs relacionats amb Lorca, i ha recordat la famosa fotografia del poeta en l'homenatge que es va realitzar en aquest hotel.

Poveda ha afirmat que Lorca parlava molt bé de Barcelona i Catalunya i es va involucrar molt amb la seva cultura, i ha subratllat la relació que tenia amb l'actriu Margarida Xirgu i amb els ateneus, en una ciutat on va realitzar la seva primera i única exposició de dibuixos en les Galeries Dalmau.

El cantant de flamenc ha afirmat que la placa és una mostra de "amor i gratitud" per un poeta que ha definit com un exemple a seguir.

La placa resa 'En record de l'estada de Federico García Lorca en el Majestic de Barcelona on va viure, va escriure i va estimar durant la tardor de 1935', acompanyat d'una frase que va dedicar a la capital catalana en una carta 'En canvi Barcelona ja és una altra cosa, veritat? Allí està el Mediterrani, l'esperit, l'aventura, l'alt somni d'amor perfecte'.

SERRAT CANTA A LORCA

El cantautor Joan Manuel Serrat, que ha afirmat exercir de "padrí del nuvi" en l'acte, i ha entonat a capela 'Ferit d'amor', un poema de Lorca que va musicar.

El periodista Víctor Fernández, expert en la figura de Lorca, ha afirmat que el descobriment de la placa és "un acte de justícia poètica", ha assegurat que Barcelona va ser molt important per a Lorca sent la ciutat on va estrenar 'Donya Rosita la soltera', i que a l'hotel va escriure un epitafi a Isaac Albéniz durant la seva estada.

El poeta i dramaturg Alberto Conejero ha subratllat que Barcelona, junt amb Madrid i Buenos Aires, va ser un dels "epítoms de la seva carrera", ha dit que l'hotel va sorgir aquest epitafi a Albéniz i s'ha mostrat segur que va avançar amb 'La casa de Bernarda Alba' i els 'Sonetos de amor oscuro'.

Tant Conejero com Fernández han recordat l'èxit de les obres de teatre de Lorca a Barcelona, on en 1935 va posar en escena 'Doña Rosita la soltera', 'Yerma', 'Bodas de sangre' i 'La dama boba' de Lope de Vega.

PROJECTE INICIAT A GRANADA

En declaracions a Europa Press, Poveda ha dit que aquesta iniciativa a Barcelona sorgeix arran del projecte iniciat en l'immoble de la Vorera del Darro de Granada en el qual Lorca va viure durant set anys, on ha llogat un dels locals i també s'instal·larà una placa commemorativa el 13 de maig.

Poveda ha explicat que Lorca va viure allí des dels 11 als 18 anys, una època d'adolescència en el qual s'estava formant i va veure néixer els somnis d'un músic i un poeta, i vol que aquest local sigui "un centre cultural viu".

El cantant de flamenc vol senyalitzar llocs importants per a Lorca, i ha assegurat que li agradaria fer-ho a Badalona (Barcelona), en l'immoble on va viure Xirgu i el poeta va passar moltes vetllades.

Poveda ha dit que vol que les noves generacions creixin orgullosos dels seus llocs per on ha transitat gent que "ha mobilitzat el món amb la seva filosofia de vida, amb el seu art".