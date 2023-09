La Comissió de Salut Pública actualitza dimarts els criteris de la pròxima campanya de vacunació de grip i covid-19

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Salut Pública, en la qual es troben representades totes les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, abordarà aquest dimarts l'actualització dels criteris de la pròxima campanya de vacunació per la grip i la covid-19.

Precisament, dimecres passat el ministre de Sanitat, José Miñones, i la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), María Jesús Lamas, tractaven en una reunió aquesta campanya de vacunació a finals de la temporada 2023-2024 que començarà aquesta tardor.

De moment, comunitats autònomes com Cantàbria, la Comunitat Valenciana, Galícia o Madrid han anunciat que estan ultimant la seva organització. Aquesta tardor les CA començaran a vacunar de la grip els nens entre 6 i 59 mesos, segons el nou calendari de vacunacions vigent, i podran incloure la immunització dels bebès fins als 6 mesos contra el virus respiratori sincitial (VRS) causant de bronquiolitis i pneumònies.

Des de la temporada 2021-2022, la vacunació contra de grip ha coincidit amb la vacunació contra la covid-19. Previsiblement, l'organització serà la mateixa i la campanya de vacunació començarà el mes d'octubre, segons un document aprovat per la Comissió de Salut Pública el passat 12 de juliol del 2023, en el qual es reconeix que la data es podrà adaptar en funció de la disponibilitat de vacunes.

Així mateix, com en anys anteriors s'obre la possibilitat de prioritzar la vacunació en residències de gent gran i altres centres d'atenció a la discapacitat i a la població de 80 i més anys. "Per la importància estratègica que té el personal sanitari i sociosanitari, també se'n podrà prioritzar la vacunació", assenyalava el document elaborat per la Ponència de Programa i Registre de Vacunacions.

L'informe amb les 'Recomanacions de vacunació contra la grip i la covid-19 de la temporada 2023-2024 a Espanya', publicat fa gairebé dos mesos, i redactat tenint en compte la situació epidemiològica de la covid-19 en aquest moment, recomana la vacunació contra la covid-19 en la temporada de tardor-hivern (2023-2024) als grups de població diana, i exclou la població infantil i adulta que no formi part de la població diana.

No obstant això, en funció de l'evolució de la situació epidemiològica, la nova evidència científica publicada i les vacunes disponibles les recomanacions podrien variar, segons assenyala l'informe.

L'any passat, a causa de l'efecte sinèrgic observat entre el virus de la grip i el SARSCoV-2 --multiplicant per dos el risc de mort en cas de coinfecció--, es va posar una èmfasi especial a augmentar les cobertures de vacunació contra la grip especialment en el personal sanitari i sociosanitari, persones grans, preferentment a partir dels 65 anys i persones de qualsevol edat amb condicions de risc.

L'objectiu d'aquesta campanya és protegir les persones més vulnerables a la grip, de manera que se'n pugui disminuir la incidència en els grups diana i es pugui contribuir a reduir l'impacte sobre la pressió assistencial.