La comissió sobre el català a les universitats rep 71 queixes lingüístiques durant aquest curs

El Govern destina més d'un milió d'euros als ajuts Interlingua



BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La comissió de seguiment del Pla d'enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca ha rebut un total de 71 queixes lingüístiques durant aquest curs, 30 de les quals perquè els docents van passar a impartir assignatures en castellà quan la llengua de docència prevista era el català.

Presidida pel conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, la comissió s'ha reunit aquest divendres i n'ha valorat "satisfactòriament l'aplicació i l'avenç en els objectius fixats", ha informat el departament en un comunicat.

L'assessora en política lingüística de la Conselleria de Recerca i Universitats, Marina Massaguer, ha explicat que la posada en marxa a l'inici d'aquest curs de la campanya 'Si et canvien la llengua, no et tallis', per conscienciar els estudiants dels seus drets lingüístics, ha permès detectar 71 queixes lingüístiques, 30 més que les que es van denunciar durant tot el curs passat.

Del total de queixes, 60 corresponen a estudis de grau i 11 de màsters, i la majoria eren sobre canvis en la llengua de docència a l'aula; d'altres apuntaven a la manca d'informació sobre la llengua en la qual s'impartien les assignatures abans del període de matrícula o d'oferta de grups en català; i d'altres eren sobre la "presència deficitària" del català en usos lingüístics institucionals.

Massaguer ha defensat que la campanya 'Si et canvien la llengua, no et tallis' ha fet "emergir casos de canvi de llengua que fins ara no estaven detectats" i creu que les queixes són una oportunitat per donar a conèixer la política lingüística de la institució.

NOVA CONVOCATÒRIA

La Conselleria ha obert aquest divendres la nova convocatòria dels ajuts Interlingua, dotada amb més d'un milió d'euros, per al foment del català, l'aranès, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en l'àmbit universitari, i aquest curs els ajuts inclouran els cursos de llengua catalana i occitana de qualsevol nivell i modalitat, tant presencials com virtuals.

En el cas dels ajuts a projectes, es prioritzaran aquells de les universitats que desenvolupin actuacions previstes en el Pla d'enfortiment de la llengua catalana, els projectes d'acolliment lingüístic per a persones de fora del domini lingüístic i els projectes de foment de l'aranès i la llengua de signes catalana.