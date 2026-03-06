El comissari i excap dels Mossos Eduard Sallent demana una excedència i deixa el cos

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra Eduard Sallent ha demanat una excedència i deixarà el cos policial, sense apuntar quina serà la seva nova destinació, segons ha pogut confirmar Europa Press a través de fonts coneixedores.
Segons ha avançat 'El País' aquest divendres, el comandament policial abandonarà les seves tasques com a cap de l'àrea regional Metro Sud a finals de mes.
Sallent va ser cap dels Mossos entre juny del 2019 i novembre del 2020, i entre octubre del 2022 i agost del 2024, quan va ser destituït com a màxim responsable del cos.