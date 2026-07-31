Comencen a tornar voluntàriament al Marroc centenars de migrants que han entrat a Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
CEUTA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Centenars de persones que han entrat a Ceuta de manera massiva en les darreres hores han començat a tornar voluntàriament al Marroc a altes hores de la nit per l'espigó fronterer, segons ha pogut comprovar Europa Press.
Al seu torn, continuen entrant migrants a la ciutat autònoma, si bé l'afluència, que no ha afluixat durant la matinada, s'ha anat reduint a primera hora d'aquest matí, mentre milers de joves passegen pels carrers del municipi de Ceuta.