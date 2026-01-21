Comencen a tallar l'AP-7 en sentit sud a Martorell (Barcelona) per l'accident de Rodalies

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - Arxiu
MARTORELL (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit (SCT) han començat a tallar l'AP-7 entre les sortides 171 i 179, corresponents a Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, aquest dimecres a les 18.00 hores per l'accident del tren de l'R4 de Rodalies d'aquest dimarts.
Els Bombers de la Generalitat han alertat d'una "possible inestabilitat" a l'AP-7 després de l'accident d'un tren pel despreniment d'un mur de contenció situat sota l'autopista.
El cap de l'Àrea Regional de Trànsit Metropolitana Sud, el sotsinspector Marc Patxot, ha explicat en unes declaracions als mitjans que s'anirà tallant la via "de manera progressiva i en diagonal", reduint els carrils fins a tallar la circulació a la sortida 171.
Així mateix, ha assenyalat que s'estan tallant "de manera simultània" dos punts més, l'entrada de l'A-2 cap a Tarragona per l'AP-7 i la incorporació des de la sortida de Gelida, amb els quals esperen "reconduir la situació i la circulació".
DURADA
D'aquesta manera, esperen que en comptes d'arribar 3.000 vehicles cada hora n'arribin uns 1.000, i ha recordat que s'ha estat informant la ciutadania del tall a l'AP-7 des de les 15 hores.
En preguntar-li per la durada del tall, ha insistit que es mantindrà "fins que calgui" per poder dur a terme els treballs pertinents arran del descarrilament d'un tren aquest dimarts a Gelida.