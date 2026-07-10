Comencen al Putxet de Barcelona els treballs d'inspecció i control de la zona de l'esvoranc

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori de la Generalitat ha iniciat els treballs d'inspecció i control de la zona de l'esvoranc del Putxet de Barcelona causat per les obres de l'L9 del Metro, informa en un comunicat.
Els treballs duraran set dies i, després d'aquest període, s'avaluarà la situació i es determinaran els passos a seguir, i les comprovacions es fan en coordinació amb Infraestructures.cat, l'empresa pública responsable de les obres, i la Conselleria.
El Departament ha assegurat que les auscultacions estan donant resultats "positius i estabilitzats", però que s'ha de comprovar el terreny sota cada edifici abans d'autoritzar el retorn dels veïns afectats.
Els treballs permetran complementar el coneixement del subsol abans de donar per finalitzada la fase de treballs, i es mantindran els sistemes d'auscultació permanent i es faran inspeccions directes dels edificis.
VEÏNS
Els veïns han estat informats aquest divendres sobre com evoluciona la situació i les actuacions previstes durant els pròxims dies, i se'ls ha explicat que les decisions "responen exclusivament a criteris tècnics i de seguretat".
PUNT D'ATENCIÓ I TELÈFON
Es manté obert el Punt d'Atenció a la Ciutadania (PAC) per atendre les necessitats socials i personals dels afectats, que continuarà obert aquest dissabte i diumenge, i s'ha habilitat el telèfon 674 660 005.
Tots els veïns afectats estan identificats i localitzats, i continuaran rebent informació actualitzada.
La Conselleria ha assegurat que continuarà treballant amb "màxima prudència i rigor tècnic, en coordinació amb tots els serveis implicats, per garantir la seguretat de les persones i avançar en les tasques de control i inspecció amb les màximes garanties".