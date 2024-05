Comencen les protestes per Palestina a la UAB amb el tall d'accés als FGC

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Les protestes estudiantils per Palestina previstes aquest dimecres a diverses universitats catalanes han començat cap a les 7.30 hores a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on s'ha tallat l'accés a l'estació d'FGC.

Segons han informat fonts del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), cap a les 10 hores ha començat una cercavila per la UAB i vora les 11 hi ha prevista una concentració a la plaça Cívica del centre per dirigir-se a la manifestació de Barcelona.

La protesta de la capital catalana --convocada per Acampada per Palestina UB, el Sepc i el Comitè Estudiantil de Solidaritat amb el Poble Palestí-- està prevista a les 12 hores a la plaça Universitat de Barcelona per donar suport a Palestina i exigir a governs i institucions la "fi de la complicitat amb Israel".