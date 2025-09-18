Comencen els estudis a les estacions de bus i Rodalies per fer dissenys amb perspectiva de gènere

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha iniciat les marxes exploratòries a les estacions de busos i de Rodalies per elaborar guies de disseny amb perspectiva de gènere, informa en un comunicat aquest dijous.
Grups d'usuàries recorreran les instal·lacions per analitzar-ne la seguretat, l'accessibilitat o el confort, i han d'examinar si hi ha zones mal il·luminades, espais poc diàfans o racons incòmodes.
L'objectiu és crear documents de referència per a la construcció de futures estacions o l'adequació de les actuals, i està previst que estiguin llestes durant el primer trimestre del 2026.