Comencen a desfilar per la catifa vermella els primers convidats als 40 Premis Goya

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
Els primers convidats a la 40 edició de la gala dels Premis Goya, que se celebren aquest dissabte 28 de febrer en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), han començat a desfilar per la catifa vermella cap a les 18.00.
Alguns d'ells portaven xapes amb el lema 'Free Palestine', com els membres de l'equip del curtmetratge d'animació 'Carmela'.
La cerimònia d'enguany, que començarà a les 22.00, estarà presentada per l'actor Luis Tosar i la cantant Rigoberta Bandini en una cita que mobilitza un miler de professionals.
Més de 60 professionals lliuraran estatuetes, com Karla Sofia Gascón, que l'any passat no va anar a la gala després de les crítiques per piulades polèmiques, malgrat que la cinta que protagonitzava, 'Emilia Pérez', estava nominada a Millor Pel·lícula Europea.
També lliurarà un premi la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, dues vegades guanyadora de la Pilota d'Or.
Els Reis no aniran a la cerimònia, com és habitual. Sí hi anirà, com en anys anteriors, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. No hi haurà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats, sí hi seran.