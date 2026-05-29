Comença la vuitena taula d'educació amb Niubó i els sindicats, després del tancament a la Conselleria

Els docents demanen continuar avançant en les peticions salarials i en inclusiva
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
La vuitena taula sectorial entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats amb representació ha començat aquest divendres cap a les 11 hores, amb l'assistència de la consellera Esther Niubó, per continuar avançant en la negociació de les millores salarials i en matèria d'educació inclusiva que exigeixen els docents, després que els representants sindicals hagin passat la nit d'aquest dijous a divendres al Departament en senyal de protesta.
La trobada se celebra a l'edifici annex al Departament (tot i que en un inici els sindicats reclamaven que se celebrés a la mateixa Conselleria), i a la trobada també hi han assistit la secretària general d'Educació, Teresa Sambola, i el de Millora Educativa, Ignasi Giménez.
En unes declaracions als periodistes abans de començar la reunió, els representants dels sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament han cridat el Departament i la consellera Esther Niubó a negociar les millores i no descarten una convocatòria de mobilitzacions més enllà del 5 de juny, a més de continuar tancats al Departament fins a arribar a un acord.
Aquesta trobada es produeix després que 17 representants sindicals hagin passat la nit a l'interior de la Conselleria, en protesta pel resultat de la taula d'aquest dijous, i enmig la tercera setmana de mobilitzacions educatives i la jornada de vaga territorialitzada d'aquest divendres al Baix Llobregat i el Penedès.
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha criticat que la Conselleria aquest dijous no va venir amb voluntat de negociació, diu, i ha assegurat que es van encallar en la negociació en matèria salarial i que tampoc no es van posar d'acord amb l'escola inclusiva, i anuncia: "No ens mourem d'aquí fins que mostrin aquesta voluntat" de negociar.
No ha descartat que aquest divendres els sindicats acabin amb una proposta de mobilització "mes enllà" del que s'ha previst inicialment (el 5 de juny) i esperen que la consellera vingui amb voluntat negociadora, diu.
GOVERN "NO DISPOSAT A MILLORAR L'OFERTA"
Ramiro Gil, d'Aspepc·Sps, ha considerat inacceptable la proposta d'Educació després que el col·lectiu docent hagi perdut un 25% de poder adquisitiu i remarca que el departament "no està disposat a millorar l'oferta".
Per part de CGT Ensenyament, Laura Gené ha criticat que "el govern del PSC torna a fer matemàtiques creatives" perquè diu que no hi ha un augment de 400 euros, que no és cert, i que l'increment proposat és de 120 euros en 4 anys, i que si hi ha recursos per als Mossos d'Esquadra també n'hi ha d'haver per a l'educació.
COMITÈ DE VAGA
Laia Fonts, de La Intersindical, ha insistit a negociar el conflicte educatiu actual amb el comitè de vaga, ha retret la "política d'ultimàtum" del Govern i critica que no es pugui parlar de ràtios, currículums i immersió lingüística, segons ella.
Dani Marcos, de COS, ha reclamat que el Departament convoqui el comitè de vaga i afirma "que aquest conflicte no està tancat".
Abans de començar la reunió, uns 40 docents s'han concentrat davant les portes del Departament al crit de 'Niubó dimissió', i posteriorment, a les 10.15 hores aproximadament, han tallat la Via Augusta i continua un cop començada la reunió.