Comença la temporada de nidificació del corriol camanegre a les platges catalanes

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El corriol camanegre ('Anarhynchus alexandrinus') ha començat a nidificar a les platges catalanes, un període que s'estendrà fins a l'agost, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat d'aquest dimecres.
Per això, la Conselleria aplica mesures de protecció com millores en els protocols de neteja a les platges o el tancament d'algunes zones, amb l'objectiu de beneficiar no només el corriol camanegre sinó altres espècies protegides i vulnerables com la tortuga careta.
A més a més, el corriol camanegre es considera una "espècie paraigua" perquè la seva presència a les platges és un símptoma de bona qualitat ecològica.
La Generalitat també ha identificat la presència d'informadors en aquests espais, sobretot en èpoques de màxima freqüentació, com les vacances de Setmana Santa.
La presència massiva de persones a la platja, el trànsit de mascotes, la pràctica d'esports aquàtics i la neteja mecanitzada, entre d'altres, poden alterar els llocs on aquests ocells es crien i s'alimenten i afectar la supervivència dels pollets i els adults.