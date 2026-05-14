Comença la taula sectorial de Niubó amb els sindicats per abordar el "conflicte" educatiu

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de la taula sectorial entre la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, i els sindicats amb representació --Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT-- ha començat cap a les 9.45 hores d'aquest dijous, amb l'objectiu d'abordar l'estat de la situació i el "conflicte" educatiu.
La trobada té lloc a la seu de la Conselleria d'Educació, a la Via Augusta de Barcelona, i es produeix durant el tercer dia de vaga educativa, que aquest dijous és territorialitzada a Girona i la Catalunya central.
Per part del Departament, també hi han assistit la secretària general, Teresa Sambola, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez; i fonts sindicals assenyalen que Educació també ha convocat a la reunió la Intersindical, sindicat que, tot i que no té representació en la sectorial, és un dels convocants del cicle de vagues, juntament amb Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament.