Comença el sorteig de Nadal 2023, que reparteix 2.590 milions d'euros en premis, 70 milions més

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El sorteig extraordinari de la loteria de Nadal 2023 ha arrencat aquest divendres 22 de desembre a les 9.08 hores al Teatro Real de Madrid. Enguany, reparteix un total de 2.590 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa 70 milions més que l'any passat.

Des del passat 12 de juliol s'han posat en circulació 185 milions de dècims, cinc milions més que l'any anterior. Així, l'emissió puja a 185 sèries de 100.000 números cadascuna i a 3.700 milions d'euros, 100 milions més, dels quals un 70 per cent es repartiran en premis.

En tot cas, es manté la quantia dels premis: la grossa de Nadal o primer premi, són 4.000.000 d'euros per sèrie (400.000 euros el dècim); el segon premi, de 1.250.000 euros per sèrie (125.000 euros el dècim); o el tercer, de 500.000 euros per sèrie (50.000 euros el dècim). L'import del dècim continua sent de 20 euros.

Cap a les 7.00 hores s'han obert les portes del Teatro Real per permetre l'entrada als mitjans de comunicació acreditats, els nens i nenes de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid, encarregats de repartir la sort, i el personal que intervé en la rifa. Mitja hora després han començat a entrar els primers assistents, que anaven ocupant el seu lloc al pati de butaques del coliseu madrileny.

A les 9.04 hores s'ha acabat d'introduir les boles al bombo i han aparegut els nens i nenes de San Ildefonso han ocupat l'escenari del Teatro Real per començar immediatament la rifa a les 9.08 hores.