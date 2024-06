Comença la Selectivitat a Catalunya amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura

Els alumnes han entrat a les 8.30 per comprovar les seves dades i escollir l'idioma dels enunciats



La Selectivitat a Catalunya ha començat aquest dimarts amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura a les 9 hores, unes proves que s'estendran fins a aquest dijous i a les quals s'han apuntat un total de 42.535 estudiants, 816 més que al 2023.

Nervis a l'entrada, abraçades amb els pares, paraules d''ànims que entraràs' i repassos d'última hora han estat els protagonistes dels minuts previs a l'inici dels exàmens al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

A les 8.30 hores, els alumnes han entrat a les aules per comprovar les seves dades per realitzar la prova i també per emplenar la fulla de selecció dels enunciats en català o en castellà, i a les 9 ha començat puntual el primer examen, de Llengua Castellana i Literatura.

En declaracions als periodistes, el president d'un dels tribunals de la UPF al Campus Ciutadella, Antonio Luna, ha assegurat que la jornada ha començat "molt tranquil·la", i que temien per si els alumnes tenien problemes amb el transport, però finalment no ha constat cap incidència i tots han pogut arribar a l'hora.

Ha explicat que al seu tribunal són entre unes 160 i 180 persones, però que al Campus són unes 100 i a tota Catalunya són més de 40.000, i ha explicat que porten mesos organitzant els exàmens i els diferents detalls de les proves, un fet que té "un punt de diversió", assegura.

Aquest mateix dimarts els alumnes s'examinaran també de Llengua Estrangera --Anglès, Francès, Alemany o Italià-- i d'assignatures optatives del seu Batxillerat; el dimecres a primera hora s'avaluaran d'Història i Filosofia; i el dijous a les 9 hores de Llengua Catalana i Literatura.

ALUMNES AMB DUBTES SOBRE L'ELECCIÓ DE PREGUNTES

Estudiants preguntats per Europa Press esperen que aquest primer examen de Llengua Castellana sigui fàcil i asseguren que han estudiat menys que per a la resta de matèries "que conten més".

Alguns alumnes encara tenien dubtes a primera hora d'aquest matí en quant a l'elecció de dues preguntes de quatre en l'examen de Llengua Castellana: "Ah si? Ostres, quina sort", ha expressat una d'elles, i una altra ha afirmat que es va assabentar aquest dilluns, un dia abans de la prova.

Un altre alumne, que diu que vol estudiar Enginyeria Informàtica, ha considerat que serà més fàcil aquest examen que els altres i que intentarà treure la millor nota, i sobre l'elecció de les preguntes en els exàmens de Llengües, ho ha vist bé per respectar "els gustos subjectius" dels estudiants.