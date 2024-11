Comença el rodatge a Barcelona de 'La Gang', el nou 'coming-of-age' de Carol i Marina Rodríguez

La història segueix tres adolescents que mostren "els seus anhels i frustracions"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Les creadores de 'Chavalas', les germanes Carol i Marina Rodríguez, han començat el rodatge a Barcelona de la seva nova pel·lícula, 'La Gang', un 'coming-of-age' que està protagonitzat per actors debutants.

La història narra el viatge de tres adolescents des de la perifèria de Barcelona fins a una festa a la zona alta que els farà descobrir que "no és fàcil escapar dels prejudicis i les expectatives", informa la productora aquest dimecres en un comunicat.

Produïda per Fasten Films en coproducció amb Saga Film i amb la participació de Movistar Plus+, la pel·lícula serà distribuïda als cinemes per Filmax.

La cinta segueix la història de l'Ayman, un adolescent marroquí, que és convidat per la Sara a la seva festa de 16è aniversari a la mateixa casa on la mare de l'Ayman treballa com a treballadora domèstica, i allà descobriran que "la vida no és com creien i que voler no sempre és poder".

Els protagonistes duran a terme en aquesta pel·lícula "un viatge ple de confrontacions i decepcions" tant amb la societat com amb ells mateixos, posant a prova la seva amistat.

"ORGULLOSOS DELS SEUS ORÍGENS"

Les creadores de 'La Gang' asseguren que van voler fer aquesta pel·lícula en veure el seu barri i com noves generacions, que comparteixen quotidianitat amb veïns i negocis de tota la vida, "es topen amb les mateixes condicions de subordinació de sempre".

"Però sense la vergonya de classe de la nostra generació: ells sí estan orgullosos dels seus orígens i no tenen tanta por a mostrar els seus anhels i frustracions", afegeixen.

Compta amb el suport de l'Institut de l'ICAA, l'Icec, Creative Europe Media, el Programa Ibermedia i l'Ajuntament de l'Hospitalet (Barcelona); està coproduïda amb Proximus, VOO, Be TV i Orange Belgium i amb la producció associada de Gabriel Kaplan i Muy Buena Films.