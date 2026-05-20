Comença la reunió de la taula sectorial de sindicats docents amb Niubó

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de la taula sectorial entre sindicats docents amb la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha arrencat tocades les 17.30 hores, amb l'absència d'Aspepc·Sps que ha declinat participar-hi, i a la recerca d'un acord que desencalli el conflicte.
Uns 50 docents s'han concentrat davant la Conselleria d'Educació i han tallat la Via Augusta, abans de la reunió a la qual assisteixen CCOO i la UGT, que van signar l'acord amb el Govern, i Ustec·Stes i CGT Ensenyament, que no ho van fer.
En aquesta reunió, la Generalitat plantejarà una proposta en la qual avança el pagament de l'increment salarial als docents del 30% en tres anys i crear els complements de cotutories i per als docents que exerceixen en centres de màxima complexitat.
Abans de l'inici de la reunió, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha assegurat que hi van amb la intenció d'"arrencar un acord que desencalli" el conflicte, i ha considerat que la proposta presentada pel Govern és insuficient.
Per la seva banda, per part de CGT Ensenyament, la seva secretària general, Laura Gené, ha dit que són escèptics davant la proposta de la Generalitat, però que volen avançar en la negociació, i ha subratllat que si la situació continua encallada s'hauran de plantejar "si aquest curs s'ha de donar per acabat".