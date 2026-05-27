Comença la reunió de la taula entre Educació i els sindicats per continuar avançant en les millores

Es produeix en el marc de la segona vaga educativa del cicle de mobilitzacions
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de la taula sectorial d'aquest dimecres entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats ha començat cap a les 16.20 hores --gairebé una hora i mitja més tard del previst inicialment--, en el que ja és la sisena trobada per continuar abordant les millores laborals que reclamen els docents.
Es produeix el mateix dia en què hi ha convocada una vaga educativa a tot Catalunya --la segona del cicle de mobilitzacions fins al juny i la quarta des de començament de curs--, a més de diferents manifestacions i talls de carretera, i a la reunió hi assisteix el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez.
Hi són presents tots els sindicats representats en la taula sectorial, inclosos CCOO Educació i la UGT --signataris de l'acord amb el Govern-- i els que han impulsat el cicle de mobilitzacions --Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament, a més de La Intersindical, tot i que aquest últim no té representació en la taula--.
En unes declaracions als periodistes abans d'entrar, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha volgut enviar un missatge als treballadors del Departament que estan tallant aquest dimecres les vies catalanes a continuar exercint pressió i espera que la Conselleria presenti una proposta digna en matèria de salaris i recursos per a l'educació: "Hi dedicarem les hores que calgui".
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha considerat un èxit les mobilitzacions d'aquest dimecres; creu que aquest dimarts s'han posat sobre la taula les "qüestions essencials" que demanen els professors; i reclama la necessitat de parlar d'un complement retributiu universal per a tots els docents, a banda de la convocatòria de càtedres pels de secundària.
NO HI HAURÀ ACORD SENSE CONSULTA
El portaveu de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, ha cridat el Departament a la "responsabilitat i a aturar el conflicte"; recorda que estan convocats a la mobilització tots els sectors de l'educació i que és responsabilitat de la Conselleria començar a fer una proposta que els treballadors puguin assumir, i reitera que no hi haurà cap acord sense consulta.
Cesc Strino, de La Intersindical, espera poder continuar avançant en les negociacions amb el departament; remarca que els docents catalans estan "tots en aquests moments mobilitzats" i remarca que fins que no donin motius per deixar-ho estar, continuaran amb les accions.
En aquests moments continuen els talls de carreteres a Granollers (Barcelona), Torredembarra (Tarragona), Lleida i Girona per part dels docents.