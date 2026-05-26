Comença la reunió d'Educació amb els sindicats per avançar en les millores laborals

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de la taula sectorial de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat amb els sindicats educatius ha començat aquest dimarts a les 17.30 hores per abordar les millores laborals dels professionals i resoldre el conflicte educatiu.
Té lloc a la seu del Departament, a la Via Augusta de Barcelona, i es tracta de la cinquena reunió d'aquesta taula, a la qual tornarà a ser present el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, i aquest dimarts hi haurà tots els sindicats amb representació, inclòs Aspepc·Sps, que no va participar en les anteriors.
Aquestes taules es produeixen dins el cicle de mobilitzacions, convocades fins aquest 5 de juny, per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, en protesta per l'acord assolit per la Conselleria i CCOO Educació i la UGT en matèria educativa.