Comença la reunió entre la Generalitat i els sindicats educatius per abordar millores laborals

Remarquen la necessitat d'una millora salarial i recursos per desplegar la inclusiva
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de negociació entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats educatius ha començat aquest dijous cap a les 16.20 hores per continuar abordant les millores laborals que demanen els professionals educatius.
Aquesta nova trobada es produeix després que la taula sectorial de dimecres acabés sense acord i la Generalitat i els sindicats educatius s'hagin emplaçat a continuar negociant aquest dijous i divendres per desencallar el conflicte.
Aquest mateix dijous al matí els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament han enviat una contraproposta a la Conselleria d'Educació i FP, en la qual li demanen recuperar la pèrdua de poder adquisitiu a través d'un complement universal per a tot el col·lectiu i 6.400 noves dotacions en dos anys.
"PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU"
En unes declaracions abans de la reunió, que aquest dijous se centra en la millora retributiva, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha insistit a revertir "la pèrdua de poder adquisitiu" dels professionals educatius, i assegura que és possible arribar a un augment salarial ja que hi ha un marc pressupostari sobre la taula que permet tirar endavant qualsevol proposta acordada per les parts.
Considera important que hi hagi una clàusula de revisió salarial, perquè els sous es vagin actualitzant en funció del cost de vida, i destinar més recursos a desplegar l'escola inclusiva per poder donar a l'alumnat "l'atenció que necessita".
Sobre el complement salarial, Segura veu necessari anar més enllà dels 200 euros, perquè diu que és insuficient: "És evident que necessitem una quantitat que, sumada amb la de l'Estat, arribi a revertir aquest 25% del poder adquisitiu. Estem disposats a calendaritzar-ho, però amb un plantejament que respongui a una lògica".
"RECURSOS DE SOTA LES PEDRES" PER ALS MOSSOS
Per part de la CGT, Glòria Xanco ha afirmat que estan disposats a negociar "els dies que calgui" però que no volen repetir el calendari de taules de principis de curs, perquè dilata la negociació, i demana al Departament una proposta conjunta amb un calendari d'aplicació de les mesures i un pressupost que les acompanyi.
Lamenta que "treguin recursos de sota les pedres per ampliar la plantilla dels Mossos i per ampliar-los el sou" i, en canvi, en educació tot són excuses, segons ella; recorda que hi ha una emergència educativa que s'ha de solucionar, i assegura que no signaran cap acord sense consultar la proposta conjunta.
REIVINDIQUEN EL COMITÈ DE VAGA
Gabriel Ramírez, de La Intersindical, ha reivindicat que l'espai on s'hauria de negociar aquests aspectes és en el comitè de vaga, perquè en aquestes taules és "molt difícil negociar amb dos sindicats que estan directament boicotant aquesta lluita", en referència a CCOO Educació i la UGT --signataris de l'acord amb el Govern-- els qui tenen representació en la sectorial.
Per part de la COS, Daniel Marcos insta el Departament a negociar amb el comitè de vaga i remarca que si les propostes de la Conselleria no satisfan els docents, estan disposats des de les assemblees "a augmentar la lluita i, si cal, a partir del dia 27, si no s'ha arribat a un acord, blocar Catalunya", com han fet els docents de la Comunitat Valenciana, diu.