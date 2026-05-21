Comença la reunió entre la Generalitat i els sindicats educatius per abordar millores laborals

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de negociació entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats educatius ha començat aquest dijous cap a les 16.20 hores per continuar abordant les millores laborals que demanen els professionals educatius.
Aquesta nova trobada es produeix després que la taula sectorial de dimecres acabés sense acord i la Generalitat i els sindicats educatius s'hagin emplaçat a continuar negociant aquest dijous i divendres per desencallar el conflicte.
Aquest mateix dijous al matí els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament han enviat una contraproposta a la Conselleria d'Educació i FP, en la qual li demanen recuperar la pèrdua de poder adquisitiu a través d'un complement universal per a tot el col·lectiu i 6.400 noves dotacions en dos anys.