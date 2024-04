Comença la preinscripció de batxillerat a Catalunya per al curs 2024-2025

Hi haurà 12 centres educatius que oferiran el batxillerat general



BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La preinscripció per als ensenyaments de batxillerat a Catalunya del curs 2024-2025 ha començat aquest dijous i es podrà fer fins al dijous 25 d'abril, ha informat la Conselleria d'Educació de la Generalitat en un comunicat.

La preinscripció és telemàtica i es podrà formalitzar dins d'aquestes dates durant les 24 hores del dia i des de qualsevol dispositiu electrònic, i la matriculació per a l'alumnat amb plaça assignada es durà a terme entre el 21 de juny i l'1 de juliol.

Es pot triar entre quatre modalitats de batxillerat: l'artístic (amb les modalitats d'arts plàstiques, imatge i disseny, i música i arts escèniques); el científic i tecnològic; el general (que es va implantar el curs 2022-2023), i l'humanístic i social.

Hi ha un total de 12 centres amb oferta de batxillerat general, que es caracteritza per ser "més obert quant a l'elecció de matèries", ja que permet triar diferents modalitats, cosa que no es pot fer en els altres.

NOVETATS

S'ha posat en funcionament el nou centre Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona Guineueta que inclourà entre la seva oferta educativa el batxillerat.

L'oferta de la Conselleria també permet cursar la doble titulació de batxillerat d'arts i cicle de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, i la doble titulació de batxillerat i d'Ensenyaments Esportius; tots dos permeten obtenir les dues titulacions en tres cursos; i el curs vinent 25 centres oferiran aquesta possibilitat.

A més a més, es preveu la modalitat de currículum mixt de BatxiBac, que s'oferirà a 70 centres i permet a l'alumnat obtenir la titulació de batxillerat francès o selectivitat, i la preinscripció es va fer entre el 2 i el 8 d'abril directament als centres que l'ofereixen.

El departament també ha informat que les sol·licituds de preinscripció s'ordenen atenent el centre de procedència i el centre triat i la suma de la puntuació dels criteris prioritaris, a banda que l'alumnat que vulgui estudiar en un centre de batxillerat adscrit "té prioritat en l'assignació de places".