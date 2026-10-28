Comença la manifestació de metges a Barcelona el primer dia de vaga indefinida

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La manifestació de metges convocada per Metges de Catalunya (MC) amb motiu de la vaga indefinida de facultatius, que comença aquest dimecres, ha començat cap a les 9.45 hores a la Zona Universitària de Barcelona amb prop de 350 persones.
Els manifestants han començat a baixar per la Diagonal, tallant-la en tots dos sentits, i està previst que avançi fins a la Conselleria de Salut, amb cartells com 'Tanta espera ens desespera' i 'Menys corbates i més bates', i amb càntics de 'A tu, a tu, a tu també t'afecta'.
La vaga s'ha mantingut a Catalunya, com a Madrid, les Canàries i la Comunitat Valenciana, malgrat la convocatòria d'eleccions generals.
Les reivindicacions principals inclouen la fi de les guàrdies de 24 hores, millores de les condicionis laborals i un marc regulatori propi que reconegui la "singularitat" de la professió mèdica, a més del rebuig al projecte de reforma de l'Estatut Marc.
El sindicat considera que la "clau" per desbloquejar la situació la té el departament i reclama a la consellera de Salut, Olga Pané, que s'assegui a negociar.
LA VERSIÓ DE SALUT
Per la seva banda, la Conselleria de Salut entén que la convocatòria respon a una mobilització estatal inicial davant el Ministeri de Sanitat i no respon a cap decisió del Govern ni a una retallada de drets o un empitjorament de les condicionis laborals dels professionals a Catalunya", apunta en un comunicat.
Salut considera a més que les qüestionis laborals s'han d'abordar "dins els marcs legalment establerts", és a dir, els convenis col·lectius i la taula sectorial de l'Institut Català de la Salut (ICS).
"No es pot obrir una negociació paral·lela a una vaga mentre hi ha un conveni en negociació", afirma la Conselleria, que insisteix que manté el compromís d'avançar en la millora de les condicionis laborals dels facultatius i d'escoltar les seves reivindicacions
SERVEIS MÍNIMS
Quant als serveis mínims, es garantirà l'atenció d'urgència, tant en atenció hospitalària com als CUAP, mentre la resta d'atenció primària es farà amb el 25% de la plantilla aquest dimecres, i amb el 33% a partir de dijous.
Així mateix, els altres serveis sanitaris comptaran amb la mateixa plantilla que durant els festius, i en els casos que sigui la mateixa que un dia feiner, es prestaran amb la meitat de personal.