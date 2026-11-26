BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La manifestació convocada pels sindicats educatius Ustec·Stes, CGT, Intersindical, COS i CNT juntament amb l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat cap a les 13.00 hores a la plaça Tetuan amb centenars de persones.
Amb una pancarta amb el lema 'Contra l'emergència educativa seguim als carrers', la manifestació preveu acabar davant el Parlament.
La manifestació arriba en una jornada de vaga (la tercera aquest curs després del 8 de setembre i l'aturada general de l'11N) que ha començat amb l'entrada d'un grup de docents al Palau de la Generalitat per entregar una carta al president del Govern, Salvador Illa.