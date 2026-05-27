Comença la manifestació docent a Barcelona en el marc de la vaga educativa d'aquest dimecres

Gabriel Luengas - Europa Press
BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La manifestació dels docents d'aquest dimecres a Barcelona ha començat a les 11 hores des de pla de Palau per reclamar millores laborals a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, dins la segona vaga general educativa del cicle de mobilitzacions a Catalunya previst fins al 5 de juny: "Niubó, escolta, això és una revolta".
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical --impulsors del cicle de mobilitzacions--, han partit al crit de 'Menys policies i més educadores' i 'Fora, fora, fora els Mossos de l'escola' amb la intenció d'arribar a la plaça Drassanes.
Es tracta de la quarta vaga general en l'educació de Catalunya des de principis de curs, i els manifestants portaven pancartes amb frases com 'Hi ha més rates al Departament d'Educació que a Ratatouille' i 'L'estalvi ens matarà'.