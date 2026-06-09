Comença la manifestació docent a Barcelona que coincideix amb la visita del Papa

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Els docents catalans han començat aquest dimarts cap a les 11.20 hores una manifestació a la plaça d'Espanya de Barcelona per reclamar millores laborals i contra el preacord educatiu amb el Govern, en una marxa que avançarà en direcció al Parlament.
La manifestació està encapçalada per treballadors de l'Ajuntament de Barcelona i treballadors del 0-3, que porten una pancarta en la qual es pot llegir 'Ni miracles ni caritat' i alguns manifestants van amb mitra papal.
La jornada de vaga educativa a Catalunya, última d'aquest curs, coincideix amb el primer dia de la visita del Papa a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat (PAU).