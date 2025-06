Comença l'Any Duran i Sanpere amb activitats per reivindicar i divulgar el seu llegat

LLEIDA 7 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha presentat aquest dissabte la commemoració dels 50 anys de la mort de l'arxiver, historiador, arqueòleg, museòleg i antropòleg Agustí Duran i Sanpere, amb la celebració de l'Any Duran i Sanpere i activitats per recordar, reivindicar i divulgar la seva figura i llegat, ha informat en un comunicat.

Fins al maig de 2026, tant les institucions organitzadores (Conselleria de Cultura, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Cervera) com totes les entitats col·laboradores adherides a la commemoració, realitzaran conferències, exposicions, jornades, publicacions, recursos digitals i altres accions i activitats per divulgar els treballs, actuacions i aportacions d'Agustí Duran i Sanpere.

Entre les activitats programades destaca la producció d'un documental sobre la figura de Duran i Sanpere que s'estrenarà durant 2026, així com la publicació, per part de la Conselleria de Cultura, del llibre 'Agustí Duran i Sanpere. Un retrat íntim a través del seu arxiu'.

Duran i Sanpere, nascut a Cervera al 1887 i mort a Barcelona al 1975, és reconegut com un dels historiadors catalans més rellevants de la primera meitat del segle XX, per la seva prolífica obra escrita, però també pel seu incondicional treball com a divulgador de la història i la cultura catalana.

SÒNIA HERNÁNDEZ

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presidit la presentació al Paranimf de la Universitat de Cervera (Lleida), junt amb l'alcalde de Cervera, Jan Pomés; el comissari de l'Any Duran i Sanpere, Xavier Tarraubella, i la filla d'Agustí Duran i Sanpere, Eulàlia Duran.

Hernández ha reivindicat a Duran i Sanpere com una figura important en la història cultural de Catalunya: "Va entendre que preservar la memòria era un treball d'amor per al país i de responsabilitat pública".