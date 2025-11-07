Comença el Gran Recapte d'aliments a Catalunya amb 15.800 voluntaris

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El Gran Recapte, la campanya solidària dels bancs d'aliments de Catalunya, ha començat aquest divendres al matí amb la participació de 15.800 voluntaris repartits en 2.000 punts de recollida i l'objectiu d'aconseguir el màxim d'aliments per ajudar les persones en situació de pobresa.
L'edició d'enguany manté el format mixt, que combina la recollida física de productes amb les donacions econòmiques destinades a la compra i distribució posterior d'aliments, informa el Banc d'Aliments en un comunicat.
El Mercat del Ninot de Barcelona ha estat l'espai on ha començat la campanya, en un acte en el qual el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas, ha assegurat que després de 17 anys "la ciutadania s'ha fet seva" la campanya.
La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha destacat que aquest és el cap de setmana "més intens de solidaritat de Catalunya", i ha animat la ciutadania a participar-hi.
Dels 15.800 voluntaris, 10.000 es despleguen a punts de recollida de Barcelona, 2.800 a Tarragona, 1.800 a Girona i 1.100 a Lleida, que s'organitzen principalment en torns de quatre hores.
Les donacions d'aliments que es poden fer als establiments alimentaris i mercats municipals que col·laboren en la campanya es faran el 7 i 8 de novembre, i les donacions econòmiques es poden fer a través del web del Gran Recapte i del bizum 33596.
Els bancs d'aliments han explicat que els aliments més necessaris en les donacions físiques són llet, arròs, pasta, llegums, conserves de peix i carn i productes infantils.