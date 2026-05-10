Comença el desembarcament dels passatgers espanyols del MV Hondius afectat per Hantavirus

Ubay Rodríguez - Europa Press
Els espanyols seran traslladats amb avió a Madrid
GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)
El desembarcament dels primers passatgers del cucero 'MV Hondius', fondejat des de les 06.30 hores d'aquest diumenge al port de Granadilla (Tenerife), ha donat començament sobre les 10.40 hores amb la sortida del vaixell dels catorze ciutadans espanyols.
En aquest sentit, l'operatiu s'ha iniciat després que els professionals de Sanitat Exterior confirmessin a primera hora que tant el passatge com la tripulació continuen asimptomàtics.
Així, el protocol estableix que els passatgers vagin desembarcant de forma escalonada utilitzant una mascareta FP2 com a mesura preventiva addicional i amb els objectes personals mínims necessaris.
A més, ho faran segons la disponibilitat dels vols en pista i dels diferents operatius internacionals de repatriació que s'han previst per a cada país.
Una vegada en terra, els passatgers s'han pujat a un autobús de la UME que els portaran directament a peu de pista, on, en el cas dels espanyols, agafaran l'avió desplegat pel Govern per traslladar-los fins a Madrid.
D'altra banda, la segona nacionalitat a ser evacuada serà Països Baixos, en l'avió dels quals també transportarà a ciutadans d'Alemanya, Bèlgica, Grècia i part de la tripulació; mentre que posteriorment s'aniran confirmant els següents vols previstos per a aquest diumenge (Canadà, Turquia, França, Gran Bretanya, Irlanda i Estats Units).
Finalment, la previsió és que l'últim vol amb passatgers del creuer sigui el d'Austràlia en la jornada d'aquest dilluns amb sis persones.