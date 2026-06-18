Comença el desallotjament dels pisos ocupats de Sant Adrià (Barcelona) on reallotjaran els veïns del Venus

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El Consorci de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) ha iniciat aquest dijous els primers desallotjaments de pisos ocupats als Blocs de la Rambla, on es preveu reubicar els veïns que actualment resideixen al bloc Venus, que serà enderrocat el 2028, segons confirmen fonts del consistori a Europa Press.
Efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra han acompanyat la comitiva judicial per iniciar el procés de desallotjament aquest matí.
L'Ajuntament assegura que hi ha 58 pisos ocupats il·legalment, tots ells pisos públics propietat del Consorci del Barri de la Mina, que integra diverses administracions.
A més a més, indiquen que les persones que viuen "il·legalment" en aquests blocs fa anys que van rebre les notificacions en les quals se'ls informava que havien d'abandonar els habitatges.
Finalment, fonts municipals indiquen que la taula d'emergència de Sant Adrià atendrà totes aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat social, si bé no han precisat quina és la xifra.