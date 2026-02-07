Comença a Barcelona la segona manifestació de dissabte en protesta sobre Rodalies

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La segona manifestació d'aquest dissabte a Barcelona en protesta pel funcionament de Rodalies a Catalunya ha començat puntualment a les 17 en el centre de la ciutat.
Entre els assistents hi ha Oriol Junqueras (ERC), Belén López (CC.OO. de Catalunya), Camil Ros (UGT de Catalunya) i Xavier Antich (Òmnium Cultural), entre altres, i la pancarta de capçalera diu 'Sense trens no hi ha futur. Per un transport públic de qualitat'.
La primera manifestació, a migdia, ha congregat 8.000 persones segons xifres de l'Ajuntament i 30.000 segons els convocants.