Comença el 15è Gran Recapte d'Aliments amb l'objectiu d'igualar els 6,2 milions d'euros del 2022

Campuzano demana al Govern central gestionar els ajuts FEAD de la UE des de les comunitats autònomes

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El 15è Gran Recapte d'Aliments que organitza el Banc dels Aliments ha començat aquest divendres amb l'objectiu d'arribar als 6.277.974 d'euros --el valor estimat dels aliments i les donacions econòmiques-- recaptats el 2022, en una edició que se celebrarà fins diumenge amb més de 18.000 voluntaris a tot Catalunya.

"L'objectiu és el Gran Recapte de l'any passat, és un molt bon referent", ha destacat aquest divendres la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, en l'acte inaugural de la iniciativa al Mercat de Santa Caterina de Barcelona juntament amb el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano.

Aquest divendres comença la tradicional fase de donacions físiques en els més de 18.000 establiments col·laboradors, oberta fins diumenge, i les donacions econòmiques a través de les línies de caixa, que es podran fer fins el 30 de novembre; d'altra banda, les donacions a través del web www.granrecapte.com o del número de Bizum 33596 es podran fer fins el 15 de desembre.

El conseller ha reivindicat la capacitat del Banc dels Aliments i de les entitats del tercer sector d'"arribar allà on no poden arribar les polítiques socials del Govern" i ha remarcat la necessitat de garantir el dret a l'alimentació de la ciutadania en situació de pobresa severa a Catalunya, que ha xifrat entre el 8 i el 10%.

"Un estat del benestar sòlid no només garanteix la promesa de la igualtat d'oportunitats i de posar fi a la pobresa, sinó que tampoc deixa la gent indiferent: el valor que té el Gran Recapte és que s'assumeix que en vista del problema de la pobresa no ens sentim indiferents, ens sentim corresponsables, i estimula el compromís dels ciutadans en la lluita contra la pobresa", ha defensat.

Preguntat pel canvi de model previst al programa d'entrega d'aliments de la UE mitjançant els Fons d'Ajuda Europea a les Persones Desfavorides (FEAD), ha afirmat que el Govern central hauria de transferir a les comunitats autònomes els recursos d'aquests fons perquè cada govern autonòmic determinés "uns models específics" per aplicar-lo.

DEMANA QUE LES CA GESTIONIN ELS FONS FEAD DE LA UE

"Un model centralitzat des de l'Estat dissenyat des de Madrid no s'adaptarà gens a una realitat que a Catalunya és diversa", ha avisat, i ha afegit que el Govern català i el Govern basc insistiran en el traspàs de recursos en aquest sentit i ha assegurat que mentrestant la Generalitat continuarà treballant pel desenvolupament dels bancs d'aliments.

Ha explicat que preveuen augmentar aquests ajuts per garantir el dret a l'alimentació amb els pressupostos de la Generalitat per al 2024 i que Catalunya necessita "un model català en aquest àmbit que estigui com menys constret millor per les decisions que es prenguin al Govern central".

En l'acte inaugural també hi han assistit el president i la vicepresidenta del Banc dels Aliments, Lluís Fatjo-Vilas i Roser Brutau, respectivament; els tinents d'alcalde Albert Batlle i Jordi Valls; el president de l'Associació de Comerciants del Mercat de Santa Caterina, David Barroso, i la presidenta de la Fundació Roure, Llum Delàs.