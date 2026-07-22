La comèdia de Ramon Pardina 'Desaparellats' torna al Teatre Texas

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Texas de Barcelona torna a acollir la comèdia del guionista Ramon Pardina i el director Roc Esquius, 'Desaparellats', protagonitzada per Esther López (La Calòrica) i Ricard Farré (Els Pirates Teatre), ha informat el teatre en un comunicat aquest dimecres.
L'espectacle es podrà veure del 25 d'agost al 20 de setembre i tracta sobre les relacions amoroses amb un toc de ciència ficció, concretament sobre una parella que troba una porta interdimensional al lavabo de casa seva i descobreixen altres mons en què conviuen amb versions paral·leles d'ells mateixos.
Pardina assegura haver-se inspirat en comèdies romàntiques com 'El día de la marmota' i 'Palm Springs' per escriure aquesta obra, que va començar el procés pràcticament alhora que es recuperava l'Espai Texas.